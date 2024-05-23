Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Дамак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Кристал Пэлас» купит защитника «Бетиса», которого хотела вернуть «Барселона»

«Кристал Пэлас» купит защитника «Бетиса», которого хотела вернуть «Барселона»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Бетиса» Шади Риад близок к переходу в английский «Кристал Пэлас». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По сведениям источника, клубы уже достигли устной договорённости о трансфере марокканского футболиста за обусловленную сумму в € 14 млн. Ожидается, что Риад подпишет пятилетний контракт с «Кристал Пэлас» после того, как пройдёт медобследование, которое может состояться на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что вернуть футболиста в свои ряды хотела «Барселона», которая намеревалась активировать сумму выкупа в контракте Риада с «Бетисом».

Напомним, 20-летний Шади Риад находился в системе «Барселоны» на протяжении трёх лет (с 2019 по 2022 год). В текущем сезоне защитник провёл за «Бетис» 30 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.

Материалы по теме
Экс-президент «Барселоны» раскритиковал Хави за слова о будущем клуба
Материалы по теме
«Вы никогда не будете одни». Репортаж о прощании Клоппа с «Ливерпулем» прямо с «Энфилда»
«Вы никогда не будете одни». Репортаж о прощании Клоппа с «Ливерпулем» прямо с «Энфилда»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android