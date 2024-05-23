«Кристал Пэлас» купит защитника «Бетиса», которого хотела вернуть «Барселона»

Защитник «Бетиса» Шади Риад близок к переходу в английский «Кристал Пэлас». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По сведениям источника, клубы уже достигли устной договорённости о трансфере марокканского футболиста за обусловленную сумму в € 14 млн. Ожидается, что Риад подпишет пятилетний контракт с «Кристал Пэлас» после того, как пройдёт медобследование, которое может состояться на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что вернуть футболиста в свои ряды хотела «Барселона», которая намеревалась активировать сумму выкупа в контракте Риада с «Бетисом».

Напомним, 20-летний Шади Риад находился в системе «Барселоны» на протяжении трёх лет (с 2019 по 2022 год). В текущем сезоне защитник провёл за «Бетис» 30 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.