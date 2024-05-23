Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Дамак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канчельскис: не удивился победе «Аталанты». Похоже, «Байер» хорошо отметил чемпионство

Канчельскис: не удивился победе «Аталанты». Похоже, «Байер» хорошо отметил чемпионство
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о победе «Аталанты» в финале Лиги Европы, где она сыграла с «Байером» (3:0).

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Лукман – 12'     2:0 Лукман – 26'     3:0 Лукман – 75'    

«Для меня не стала удивлением победа «Аталанты». Я говорил ещё до игры, что «Аталанта» выиграет. Правда, не думал, что с таким большим счётом. «Аталанта» забила быстрые голы в первом тайме. В эпизоде с первым голом защитник «Байера» проспал, а атакующий футболист «Аталанты» сыграл здорово. После 2:0 «Байер» не смог собраться. Похоже, они хорошо отметили чемпионство в Германии», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку команды, но в финале на поле не появился. В завершившемся сезоне Лиги Европы полузащитник провёл 10 матчей, в которых записал в свой актив три результативные передачи.

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

Материалы по теме
Гуренко: Миранчук внёс колоссальный вклад в победу «Аталанты» в Лиге Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android