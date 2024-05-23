Канчельскис: не удивился победе «Аталанты». Похоже, «Байер» хорошо отметил чемпионство

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о победе «Аталанты» в финале Лиги Европы, где она сыграла с «Байером» (3:0).

«Для меня не стала удивлением победа «Аталанты». Я говорил ещё до игры, что «Аталанта» выиграет. Правда, не думал, что с таким большим счётом. «Аталанта» забила быстрые голы в первом тайме. В эпизоде с первым голом защитник «Байера» проспал, а атакующий футболист «Аталанты» сыграл здорово. После 2:0 «Байер» не смог собраться. Похоже, они хорошо отметили чемпионство в Германии», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку команды, но в финале на поле не появился. В завершившемся сезоне Лиги Европы полузащитник провёл 10 матчей, в которых записал в свой актив три результативные передачи.

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