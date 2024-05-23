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Тренер «Ипсвича» Маккенна хочет возглавить «Манчестер Юнайтед» — источник

Тренер «Ипсвича» Маккенна хочет возглавить «Манчестер Юнайтед» — источник
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Главный тренер «Ипсвича» Киран Маккенна готов перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает интернет-издание Manchester Evening News.

По информации источника, специалист хочет возглавить «красных дьяволов» после увольнения нынешнего тренера клуба Эрика тен Хага. Ранее Маккенна уже провёл переговоры с «Челси», но пока не принял окончательного решения, так как желает получить работу на «Олд Траффорд».

Маккенна занял должность главного тренера «Ипсвича» в декабре 2021 года. По итогам нынешнего сезона Чемпионшипа подопечные Маккенны заняли второе место и гарантировали себе выход в английскую Премьер-лигу. Ранее специалист уже работал в тренерском штабе «МЮ» и возглавлял молодёжную команду. Ранее сообщалось, что решение по увольнению тен Хага должны принять после финала Кубка, в котором манкунианцы сыграют с «Манчестер Сити». Матч состоится 25 мая, начало в 17:00 мск.

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