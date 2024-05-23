Гуренко: Миранчук внёс колоссальный вклад в победу «Аталанты» в Лиге Европы

Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением о вкладе российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в её победу в Лиге Европы.

«Конечно, Миранчук внёс колоссальный вклад в победу «Аталанты» в Лиге Европы. Я даже больше скажу, что даже люди, которые просто участвуют в тренировочном процессе, чем квалифицированнее футболисты в команде, то игроки основы находятся в очень хорошем тонусе. А я считаю, что даже этот матч не нужно обсуждать, надо говорить, что он провёл этот сезон достойно и играет во благо клуба. В Италии он уже себя очень хорошо зарекомендовал», — приводит слова Гуренко Vprognoze.ru.

В решающем матче турнира итальянский клуб разгромил «Байер» с счётом 3:0. Миранчук попал в заявку команды, но в финале на поле не появился. В завершившемся сезоне Лиги Европы полузащитник провёл 10 матчей, в которых записал в свой актив три результативные передачи.

Российский полузащитник перешёл в «Аталанту» в 2020 году из московского «Локомотива». Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Миранчука в € 9 млн.

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