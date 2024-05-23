Канищев: Личка — лучший тренер РПЛ, в первый год может привести «Динамо» к чемпионству

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о качествах главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички.

«Я думаю, что лучшим тренером этого сезона РПЛ является тренер «Динамо» Марцел Личка. Он в первый сезон может привести команду к чемпионству, плюс имеет не такой шикарный подбор игроков, как у «Зенита» и «Краснодара». У «Динамо» же гораздо более скромные исполнители. При этом Константин Тюкавин является лучшим футболистом сезона, а также лучшим молодым игроком», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Динамо» с 56 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Зенит» на два очка. Замыкает тройку «Краснодар» (53 очка). Бело‑голубым для победы в чемпионате достаточно набрать одно очко. В последнем туре «Динамо» в гостях сыграет с «Краснодаром».