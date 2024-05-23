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Экс-тренер «Динамо» Новиков: Тюкавину нужно уезжать, если есть интересное приглашение

Экс-тренер «Динамо» Новиков: Тюкавину нужно уезжать, если есть интересное приглашение
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Бывший тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков, ныне возглавляющий нижнекамский «Нефтехимик», высказался о возможном уходе в летнее трансферное окно нападающего московской команды Константина Тюкавина.

«Кого ждать и зачем? Если есть интересное приглашение – нужно ехать. Если его нет, то пусть продолжает радовать своей игрой российских болельщиков», — приводит слова Тюкавина Metaratings.

Напомним, в нынешнем сезоне 21-летний Константин Тюкавин принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Тюкавину со стороны мадридского «Атлетико».

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