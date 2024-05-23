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Источник: ЦСКА по инициативе Федотова ведёт переговоры о продлении контракта с Заболотным

Источник: ЦСКА по инициативе Федотова ведёт переговоры о продлении контракта с Заболотным
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Московское ЦСКА намерено сохранить в своём составе на следующий сезон нападающего Антона Заболотного, сообщает Metaratings.

По информации источника, клуб ведёт активные переговоры с футболистом о пролонгации его действующего соглашения, которое истекает летом текущего года. Отмечается, что в сохранении Заболотного заинтересован лично главный тренер армейцев Владимир Федотов.

Напомним, в нынешнем сезоне 32-летний Антон Заболотный принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и четырьмя результативными передачами. Состав московского ЦСКА форвард пополнил летом 2021 года, перейдя из «Сочи». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Заболотного в € 1 млн.

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Владимира Федотова набрала 45 очков за 29 матчей.

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