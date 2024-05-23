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Агент: «Зенит», как и многие другие клубы, наблюдает за прогрессом Козлова

Агент: «Зенит», как и многие другие клубы, наблюдает за прогрессом Козлова
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Агент Василий Голяна, представляющий интересы 19-летнего атакующего полузащитника «Балтики» Данилы Козлова, отреагировал на информацию об интересе к его клиенту со стороны других клубов.

«Интерес к Козлову есть и в России, и в Европе. Он привлёк к себе внимание игрой в весенней части. Так что многое из того, что просачивается в прессу, имеет место быть.

Есть ли вероятность, что «Зенит» воспользуется опцией приоритетного обратного выкупа? «Зенит», как и многие другие клубы, наблюдает за прогрессом Козлова. Но не знаю, насколько им сейчас актуален этот футболист, учитывая насыщенность игроками в центре поля и атакующей линии. Здесь лучше спросить у них», — приводит слова Голяны «РБ Спорт».

Напомним, Козлов является воспитанником академии «Зенита». В нынешнем сезоне Козлов принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.

После 29 туров Российской Премьер-Лиги «Балтика» набрала 26 очков и занимает 15-е место.

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