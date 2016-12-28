Инфантино: расширение ЧМ до 48 команд поможет развитию футбола

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что расширение количества участников чемпионатов мира до 48 команд поможет в развитии и популяризации футбола.
«С точки зрения финансов, формат чемпионата мира с 48 командами является самым привлекательным. Главным останется спортивный аспект, при котором каждый матч турнира будет важным. Однако решение не должно зависеть только от финансовой составляющей, будь то прибыль или расходы. Подобный шаг может помочь развитию футбола и сделать этот вид спорта популярнее во всём мире», – цитирует Инфантино AP.
Ранее Инфантино сообщил, что большинство федераций поддерживает идею о расширении числа участников ЧМ. Глава ФИФА хочет увеличить число участников с нынешних 32 до 48 и утверждает, что турнир может быть проведён в те же временные сроки, что и сейчас. Впервые чемпионат мира в таком формате может быть проведён в 2026 году. Решение по этому поводу будет приниматься в январе на совете ФИФА.