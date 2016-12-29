Неймар: Иньеста — лучший полузащитник, которого я когда-либо видел

Нападающий «Барселоны» Неймар выразил уверенность, что его партнёр по команде Андрес Иньеста — лучший полузащитник в мире, с которым бразильцу доводилось играть.
«Для меня Иньеста — лучший полузащитник, которого я когда-либо видел. Его уровень игры не требует дополнительных объяснений. Он бесподобен, потому что невероятно разнообразен. У него есть та элегантность и класс, которые отличают его от остальных», — приводит слова Неймара Sport.es.
В текущем сезоне Иньеста провёл 8 матчей в чемпионате Испании, в которых отдал 3 голевые передачи.