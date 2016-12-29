Отец Дзадзы: «Валенсия» — не единственный вариант продолжения карьеры сына

Антонио Дзадза, отец нападающего «Вест Хэм Юнайтед» Симоне Дзадзы, отметил, что у его сына есть не один вариант продолжения карьеры. Ранее сообщалось, что в услугах игрока, чей трансферный лист принадлежит туринскому «Ювентусу», заинтересована «Валенсия».
«Валенсия» — не единственный вариант продолжения карьеры сына. Симоне был бы рад работать под руководством такого специалиста, как Пранделли. С «Валенсией» мы в данный момент ведём переговоры, однако я не исключаю возвращение в Италию», — цитирует А. Дзадзу Corriere dello Sport.
«Вест Хэм» уже заплатил «Ювентусу» за аренду Дзадзы € 5 млн. В соглашении аренды предусмотрен пункт о выкупе игрока за € 20 млн.