Мель: Зидан сумел умерить страсти, и этим напоминает мне дель Боске

Бывший главный тренер «Бетиса» Пепе Мель адресовал слова похвалы наставнику мадридского «Реала» Зинедину Зидану. Мель считает, что руководство «Королевского клуба» приняло верное решение, сделав ставку на французского специалиста.
«Естественно, я не скажу, что Зидан не готов работать у руля «Реала», если он выиграл Лигу чемпионов, а сейчас команда лидирует в чемпионате Испании. Хотел бы выделить его организаторские способности, которыми он напоминает мне Висенте дель Боске: Зидан сумел умерить страсти и добиться того, чтобы все были довольны. Нам всем нравится этот «Реал». С ним выигрывать титулы легче, чем с моим «Бетисом», — цитирует Меля Cope.
Зидан возглавил «Реал» по ходу предыдущего сезона, сменив уволенного за неудовлетворительные результаты Рафаэля Бенитеса. Команда под руководством Зидана выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.