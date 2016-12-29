Алаба: критика после Евро-2016 сделала меня сильнее и способствовала прогрессу

Защитник «Баварии» и сборной Австрии Давид Алаба признался, что выступление на чемпионате Европы во Франции позволило ему сформироваться как личности, а критика сделала сильнее.
«Чемпионат Европы позволил мне сформироваться как личности и футболисту. А критика после турнира сделала меня сильнее, способствовала прогрессу. Это был новый опыт для меня, так как я всё ещё довольно молод», — цитирует Алабу Bild.
На чемпионате Европы во Франции Давид Алаба принял участие в трёх матчах, в двух из которых отыграл все 90 минут. Сборная Австрии заняла последнее место в группе F.