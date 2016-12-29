Майораль: постоянно обращал внимание на все детали игры Бензема

Нападающий мадридского «Реала» Борха Майораль, выступающий на правах аренды за «Вольфсбург», назвал футболиста, с которого старается брать пример. Майораль восхищается игрой форварда «Королевского клуба» Карима Бензема.
«С юношеских лет я слежу за игрой Бензема. Мне повезло, и в течение года я тренировался вместе с ним. Постоянно обращал внимание на его передвижения по полю и вообще на все детали игры Бензема», — приводит слова Майораля AS.
Что же касается его футбольного кумира, то Майораль сказал: «С детских лет моим футбольным кумиром был Рауль. Он всегда забивал голы и постоянно был на нужном месте».