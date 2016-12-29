Макси Родригес: Симеоне достоин того, чтобы ему поставили памятник

Бывший футболист «Ливерпуля» и мадридского «Атлетико» Макси Родригес, защищающий ныне цвета «Ньюэллс Олд Бойз», не поскупился на похвалу в адрес главного тренера испанской команды Диего Симеоне.
«Атлетико» всегда был сильной командой, в этом нет сомнений. Но в мои времена речь шла о спящем гиганте. Позднее команда начала работать под руководством такого великого тренера, как Симеоне. Если к тому же иметь в виду, что клуб стал сильнее и в финансовом смысле, то «Реалу» и «Барселоне» не позавидуешь. Сложно конкурировать с такими клубами, но команда Симеоне уже становилась чемпионом Испании и дважды доходила до финала Лиги чемпионов. За всё это Симеоне достоин того, чтобы ему поставили памятник», — цитирует Родригеса Marca.
Родригес защищал цвета «Атлетико» с 2005 по 2010 год.