Ростехнадзор выдал положительное заключение по стадиону «Крестовский»

Северо-западное управление Ростехнадзора выдало заключение о соответствии стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге требованиям проектной документации и технических регламентов.
«29 декабря 2016 года Северо-Западным управлением Ростехнадзора выдано заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства «Футбольный стадион в западной части Крестовского острова Санкт-Петербурга»: 1-й этап — «Футбольный стадион» требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов», — говорится на официальном сайте Ростехнадзора.
Ранее стало известно, что городское строительное ведомство и компания «Метрострой» заключили дополнительный контракт на сумму около 952 млн рублей, связанный с сооружением арены. Контракт должен быть исполнен до 31 марта 2017 года.