Анчелотти попросил Румменигге почаще говорить с Левандовским, чтобы он забивал

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти отметил, что просил председателя правления клуба Карл-Хайнца Румменигге почаще беседовать с нападающим Робертом Левандовским. Основанием для просьбы итальянского специалиста стали два гола польского футболиста в ворота «Вольфсбурга» в домашнем матче 14-го тура Бундеслиги (5:0).
«Недавно Румменигге сказал, что Левандовски забьёт два гола. И он действительно сделал это. И я попросил Румменигге говорить с Левандовским почаще. Определённо вреда от этого нет», — цитирует Анчелотти tz.