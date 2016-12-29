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«Лестер» признан лучшей командой 2016 года по версии AIPS

29 декабря 2016, четверг. 14:35. Футбол
«Лестер Сити», который выиграл чемпионат Англии сезона-2015/16, признан лучшей командой 2016 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS), сообщает официальный сайт организации.

В голосовании приняли участие журналисты из 110 стран мира. «Лисы» получили 20,71% голосов респондентов, а на втором месте оказалась сборная Португалии, выигравшая чемпионат Европы — 2016. Тройку лучших замкнул победитель Лиги чемпионов «Реал».

AIPS также определила лучшее спортивное событие года с точки зрения организации работы прессы. На первом месте оказался чемпионат Европы — 2016 во Франции, за который отдали свои голоса 28,13% респондентов. Вторую позицию заняли Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро (25,6%), а третье — чемпионат Европы по лёгкой атлетике в Амстердаме (12,39%).
Источник: Международная ассоциация спортивной прессы Сообщить об ошибке
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Лестер Сити
Новости. Футбол
29 декабря 2016, четверг
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