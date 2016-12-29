РФС продлил контракт с главным тренером женской сборной России Фоминой

Российский футбольный союз продлил контракт с главным тренером женской национальной сборной России Еленой Фоминой до конца 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Под руководством Елены Фоминой женская сборная России завоевала путевку на чемпионат Европы, который пройдёт летом 2017 года в Нидерландахии. Соперниками наших футболисток по группе там будут сборные Италии, Швеции и Германии.
«Мне очень приятно, что после достаточно тяжелого отборочного цикла, по итогам которого мы завоевали прямую путевку на чемпионат Европы-2017, мне вновь доверили управление женской национальной сборной России. Хотела бы поблагодарить руководство Российского футбольного союза за оказанное доверие в преддверии очень значимого соревнования, за возможность проявить себя на более высоком уровне! В следующем году нам предстоит много работы, нас ждут очень ответственные выступления – сначала финальная стадия ЧЕ в Нидерландах, а затем старт квалификации чемпионата мира-2019. Со своей стороны мы представим программу подготовки к этим турнирам, чтобы было понимание, в каком направлении предстоит работать. Хочу пожелать всем нам – игрокам, тренерам, болельщикам — побольше побед в 2017 году», — сказала Фомина.