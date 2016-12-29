Вице-губернатор: все работы на «Крестовском» должны быть завершены до 1 мая

Все работы вокруг стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге должны завершиться к 1 мая 2017 года. Об этом сегодня сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, возглавляющий городской штаб по достройке арены. По словам вице-губернатора, самый важный первый этап строительства спортивной арены завершён с получением акта Ростехнадзора.
Сегодня Северо-Западное управление Ростехнадзора выдало заключение о соответствии нового стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга требованиям технических регламентов и проектной документации.
«На сегодня стадион построен. Теперь предстоит приспособить его под требования ФИФА и создать систему безопасности. График очень жёсткий, мы должны все работы завершить до Кубка конфедераций. Внутренняя дата — 1 мая. Но мы постараемся закончить раньше», — цитирует Албина Regnum.