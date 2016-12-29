Минспорт Краснодарского края обжаловал выплату € 600 тыс. Попову от «Кубани»

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края подало кассационную жалобу на постановление суда о законности выплаты «Кубанью» полузащитнику Ивелину Попову компенсации в размере € 600 тыс. за переход в «Спартак», сообщает РАПСИ.
Министерство обжаловало в апелляции решение арбитражного суда Краснодарского края от 28 июля и постановление 15-го арбитражного апелляционного суда от 26 октября. В решении суда говорится, что непубличное акционерное общество «Футбольный клуб «Кубань» 25 августа 2012 года заключило с Поповым трудовой договор сроком действия до 23 июня 2017 года. Однако 31 мая 2015 года ФК «Кубань» заключил с ОАО «ФК «Спартак-Москва» трансферный контракт о переходе болгарского футболиста. Клуб «Спартак-Москва» принял на себя обязательство произвести выплату в пользу «Кубани» трансферной суммы в размере € 6 млн не позднее 26 июня 2015 года.
Кроме того, 31 мая 2015 года «Кубань» и Попов подписали приложение № 1 к соглашению о расторжении договора. В нём говорится, что «Кубань» приняла на себя обязательство перечислить болгарскому игроку единовременную выплату в размере € 600 тыс. в срок до 15 июля 2015 года. Единственным условием осуществления такой выплаты является заключение Поповым соглашения о расторжении трудового договора.
По мнению министерства, выплата в размере € 600 тыс. является ничтожной в силу своей притворности. Истец просит суд признать эту сделку недействительной и обязать ответчиков возвратить денежные средства.