Зозуля может перейти из «Бетиса» в китайский клуб

Нападающий «Бетиса» Роман Зозуля может продолжить карьеру в чемпионате Китая, сообщает El Desmarque.
По информации источника, один из китайский клубов проявляет активный интерес к 27-летнему украинскому форварду. Также отмечается, что Зозуля пропустил тренировку «Бетиса» в связи с переходом в другой клуб.
Летом нынешнего года Зозуля подписал с «Бетисом» контракт на три года.
Форвард не смог закрепиться в основном составе испанского клуба и за это время сыграл лишь четыре матча, при этом каждый раз выходя на замену.