Билич: у «Вест Хэма» нет никаких шансов заполучить Рашфорда в январе

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич считает, что клуб не имеет шансов заполучить нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда во время зимнего трансферного окна. Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» в январе попытается арендовать Рашфорда у «МЮ».
«Рашфорд — очень ценный игрок для „Манчестер Юнайтед“. У нас нет никаких шансов заполучить его в январе. „МЮ“ принимает участие сразу в четырёх турнирах, Рашфорд проводит на поле своё время. Так что его переход нереален», — приводит слова Билича Goal.
В текущем сезоне Рашфорд провёл 14 матчей в АПЛ (8 — в основном составе) и забил 3 гола.