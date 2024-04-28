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«Динамо» — «Зенит»: во сколько начнётся матч 26-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 28 апреля, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Матч начнётся в 19:15 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 25 туров чемпионата России «Динамо» набрало 44 очка и занимает третье место. После аналогичного количества матчей Российской Премьер-Лиги «Зенит» заработал 50 очков и располагается на первой строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в матче 3-го тура. В том противостоянии бело-голубые одержали победу со счётом 3:2.