Полузащитник «Боруссии» Д Мерино намерен зимой покинуть клуб

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Микель Мерино планирует в зимнее трансферное окно сменить клубную прописку. Об этом сообщил отец испанского футболиста Мигель Мерино. Не исключается, что футболист вернётся в «Осасуну», цвета которой защищал с 2014 по 2016 год.
«Сердце сына подсказывает ему, что он должен вернуться в «Осасуну». Сложившаяся ситуация в «Боруссии» не вызывает у него страха и не оказывает на него давления, однако Микель хочет иметь игровую практику», — цитирует Мерино-старшего Noticias de Navarra.
По итогам 16 туров Бундеслиги Мерино сыграл лишь в трёх матчах, не отметившись голами и голевыми передачами. Контракт игрока с «Боруссией» рассчитан до лета 2021 года.