Анчелотти надеется, что Лам не завершит карьеру по окончании сезона

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти выразил надежду на то, что защитник команды Филипп Лам отработает свой контракт до конца. Действующее соглашение капитана немецкого гранда в силе до лета 2018 года.
«Решения, касающиеся будущего, всегда носят очень личный характер. Лам играет хорошо и имеет большое значение для команды. Мне кажется, что наши болельщики с удовольствием видели бы его на поле ещё один сезон», — приводит слова итальянского специалиста tz.
По ходу текущего сезона немецкие СМИ неоднократно писали, что Лам может повесить бутсы на гвоздь и стать спортивным директором «Баварии». Сам игрок ничего однозначного на этот счёт не говорил, а руководство клуба хочет, чтобы Лам пока был полезен команде на поле.