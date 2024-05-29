Чалов: игрокам ЦСКА повезло, что Акинфеев будет с нами ещё пару лет

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о капитане и голкипере армейцев Игоре Акинфееве. Напомним, российский вратарь продлил контракт с клубом до 2026 года.

«Мы поздравили Игоря Акинфеева с продлением контракта. На самом деле нам повезло, потому что мы можем ещё понаблюдать за его игрой эти два года. Самое главное, чтобы со здоровьем было всё хорошо. Я думаю, что он будет ещё радовать такими сейвами и прекрасной игрой, как в матче с «Уралом» (2:0)», — приводит слова Чалова ТАСС.

В завершившемся сезоне 38-летний Акинфеев принял участие в 27 матчах армейцев во всех официальных турнирах. Девять из них российский голкипер отыграл «на ноль». При этом в общей сложности вратарь ЦСКА пропустил 34 мяча. Напомним, Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за команду уже больше 20 лет. На счету голкипера более 700 официальных матчей за армейцев. 38-летний футболист является шестикратным чемпионом России и семикратным обладателем Кубка страны.