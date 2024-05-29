Кафанов: Сафонов сможет стать первым номером «ПСЖ»

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов полагает, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов может стать первым номером «ПСЖ» в случае перехода в парижский клуб.

— У Сафонова высокие шансы стать первым номером в «ПСЖ»?

— Могу ошибаться, но я верю, что у Матвея должно сложиться. Скорее, не сразу, но Сафонов сможет стать первым номером «ПСЖ». Не могу объяснить, откуда такая уверенность.

— В чём Сафонов сильнее Доннаруммы?

— Итальянская школа вратарей отличается от нашей. Например, в ситуациях, когда нападающий с вратарём оказываются с глазу на глаз, итальянцы учат вратарей прыгать наугад. В российской школе, как и в большинстве европейских, учат реагировать на полёт мяча и смотреть только на него. Думаю, как минимум в этом компоненте Сафонов сильнее Доннаруммы, как и в игре ногами, а в остальном — не хуже, — приводит слова Кафанова Sport24.

Напомним, ранее известный журналист и инсайдер подтвердил скорый переход Сафонова в «ПСЖ». Отмечалось, что уже согласована сумма трансфера в размере € 20 млн. Контракт с 25-летним футболистом рассчитан до июня 2029 года. Подчёркивается, что Сафонов подпишет его после прохождения медицинских тестов. 25-летний Матвей Сафонов является воспитанником чёрно-зелёных. В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.