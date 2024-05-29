Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпиакос — Фиорентина. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кафанов: Сафонов сможет стать первым номером «ПСЖ»

Кафанов: Сафонов сможет стать первым номером «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов полагает, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов может стать первым номером «ПСЖ» в случае перехода в парижский клуб.

— У Сафонова высокие шансы стать первым номером в «ПСЖ»?
— Могу ошибаться, но я верю, что у Матвея должно сложиться. Скорее, не сразу, но Сафонов сможет стать первым номером «ПСЖ». Не могу объяснить, откуда такая уверенность.

— В чём Сафонов сильнее Доннаруммы?
— Итальянская школа вратарей отличается от нашей. Например, в ситуациях, когда нападающий с вратарём оказываются с глазу на глаз, итальянцы учат вратарей прыгать наугад. В российской школе, как и в большинстве европейских, учат реагировать на полёт мяча и смотреть только на него. Думаю, как минимум в этом компоненте Сафонов сильнее Доннаруммы, как и в игре ногами, а в остальном — не хуже, — приводит слова Кафанова Sport24.

Напомним, ранее известный журналист и инсайдер подтвердил скорый переход Сафонова в «ПСЖ». Отмечалось, что уже согласована сумма трансфера в размере € 20 млн. Контракт с 25-летним футболистом рассчитан до июня 2029 года. Подчёркивается, что Сафонов подпишет его после прохождения медицинских тестов. 25-летний Матвей Сафонов является воспитанником чёрно-зелёных. В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Материалы по теме
Сафонов подписал контракт с «ПСЖ»! Все детали главного российского трансфера лета. LIVE
Live
Сафонов подписал контракт с «ПСЖ»! Все детали главного российского трансфера лета. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android