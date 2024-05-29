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Алексей Березуцкий объяснил, почему стал чаще общаться со СМИ после завершения карьеры

Алексей Березуцкий объяснил, почему стал чаще общаться со СМИ после завершения карьеры
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Бывший футболист и тренер московского ПФК ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил, почему стал чаще общаться с журналистами после завершения игровой карьеры.

«Сейчас отвешу комплимент всей нашей журналистике и футбольной журналистике особенно, YouTube в первую очередь, а не телеканалам. Она действительно шагнула вперёд, стала раскрепощённее, интереснее. На заре моей карьеры, если я правильно помню, мне понравилось только одно интервью, которое мы с Васей давали Тимуру Журавелю. Мы были нормально знакомы, оно было и весёлое, и по делу, исключительно на мой взгляд.

Сейчас появился интернет, и разнообразие передач, и вопросы, и темы стали гораздо интереснее в первую очередь для меня, потому что мне, к сожалению, неинтересно каждый раз говорить об одном и том же, потому что в большинстве своём раньше это были одни и те же вопросы, одни и те же темы. Каждый раз отвечать плюс-минус одинаково… Но не было такого медийного пространства, когда всё сразу это распространяется и ты понимаешь, что не стоит задавать в пятый раз один и тот же вопрос. Просто это было неинтересно мне», — сказал Березуцкий в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат».

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