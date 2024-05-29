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Сборная Польши объявила состав на Евро-2024

Сборная Польши на официальном сайте опубликовала состав национальной команды на чемпионат Европы 2024 года.

Состав сборной Польши:

Вратари: Войцех Щенсны («Ювентус», Италия), Лукаш Скорупски («Болонья», Италия), Марцин Булка («Ницца», Франция), Оливер Зых («Астон Вилла», Англия).

Защитники: Бартош Берешиньски («Эмполи», Италия), Ян Беднарек («Саутгемптон», Англия), Павел Давидович («Верона», Италия), Павел Бохневич («Херенвен», Нидерланды), Якуб Кивёр («Арсенал», Англия), Тимотеуш Пухач («Кайзерслаутерн», Германия), Бартош Саламон («Лех», Польша), Себастьян Валукиевич («Эмполи», Италия).

Полузащитники: Пшемыслав Франковски («Ланс», Франция), Камил Гросицки («Краковия», Польша), Якуб Модер («Брайтон энд Хоув Альбион», Англия), Якуб Петровски («Лудогорец», Болгария), Тарас Романчук («Ягеллония», Польша), Бартош Слиш («Атланта Юнайтед», США), Себастьян Шиманьски («Фенербахче», Турция), Дамян Шиманьски (АЕК, Греция), Михал Скурась («Брюгге», Бельгия), Кацпер Урбаньский («Болонья», Италия), Никола Залевски («Рома», Италия), Пётр Зелиньски («Наполи», Италия).

Нападающие: Роберт Левандовски («Барселона», Испания), Аркадиуш Милик («Ювентус», Италия), Кароль Свидерски («Верона», Италия), Кшиштоф Пёнтек («Истанбул», Турция), Адам Букса («Антальяспор», Турция).

На групповом этапе (группа D) сборная Польши встретится с Нидерландами (16 июня), Австрией (21 июня) и Францией (25 июня).