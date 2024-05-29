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Агент Слишковича сообщила, что у экс-тренера «Спартака» нет предложений от других клубов

Агент Слишковича сообщила, что у экс-тренера «Спартака» нет предложений от других клубов
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Агент боснийского специалиста Владимира Слишковича Марияна Кашчелан заявила, что бывший тренер «Спартака» на данный момент не получал конкретных предложений от других клубов.

«Конкретного предложения сейчас к Слишковичу нет. Он ушёл из «Спартака» не потому, что его позвал какой‑то другой клуб», — приводит слова Кашчелан «Матч ТВ».

Напомним, об уходе Слишковича «Спартак» объявил сегодня, 29 мая. Временно исполняющим обязанности главного тренера московского клуба Владимир Слишкович стал после увольнения в апреле испанского специалиста Гильермо Абаскаля. Сезон-2023/2024 «Спартак» закончил на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Предполагалось, что с сезона-2024/2025 Слишкович перейдёт на должность в тренерском штабе красно-белых. Новым главным тренером «Спартака» станет Деян Станкович, который приступит к работе с командой в летнее межсезонье.

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