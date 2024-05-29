Агент Слишковича сообщила, что у экс-тренера «Спартака» нет предложений от других клубов

Агент боснийского специалиста Владимира Слишковича Марияна Кашчелан заявила, что бывший тренер «Спартака» на данный момент не получал конкретных предложений от других клубов.

«Конкретного предложения сейчас к Слишковичу нет. Он ушёл из «Спартака» не потому, что его позвал какой‑то другой клуб», — приводит слова Кашчелан «Матч ТВ».

Напомним, об уходе Слишковича «Спартак» объявил сегодня, 29 мая. Временно исполняющим обязанности главного тренера московского клуба Владимир Слишкович стал после увольнения в апреле испанского специалиста Гильермо Абаскаля. Сезон-2023/2024 «Спартак» закончил на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Предполагалось, что с сезона-2024/2025 Слишкович перейдёт на должность в тренерском штабе красно-белых. Новым главным тренером «Спартака» станет Деян Станкович, который приступит к работе с командой в летнее межсезонье.