Тренер «Акрона» Тедеев высказался об «Урале» в преддверии переходных матчей

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев высказался о екатеринбургском «Урале» — сопернике по переходным матчам за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. Первая встреча состоится сегодня, 29 мая. Команды будут играть на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Начало матча — в 17:00 по московскому времени.

«Близок ли «Урал» «Акрону» по футбольному духу? По духу он не может быть близким, но чем выделяется, так это антропометрическими данными футболистов. «Урал» — очень опытная команда, в ней собрано много игроков, кому за 30 лет. У них мастеровитые футболисты, достаточно хорошо готовые функционально», — приводит слова Тедеева официальный сайт тольяттинского клуба.