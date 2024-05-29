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Тренер «Акрона» Тедеев высказался об «Урале» в преддверии переходных матчей

Тренер «Акрона» Тедеев высказался об «Урале» в преддверии переходных матчей
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Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев высказался о екатеринбургском «Урале» — сопернике по переходным матчам за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. Первая встреча состоится сегодня, 29 мая. Команды будут играть на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Начало матча — в 17:00 по московскому времени.

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
29 мая 2024, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Близок ли «Урал» «Акрону» по футбольному духу? По духу он не может быть близким, но чем выделяется, так это антропометрическими данными футболистов. «Урал» — очень опытная команда, в ней собрано много игроков, кому за 30 лет. У них мастеровитые футболисты, достаточно хорошо готовые функционально», — приводит слова Тедеева официальный сайт тольяттинского клуба.

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