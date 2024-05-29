В агентстве Ланговича отреагировали на первый вызов игрока в сборную России

В агентстве защитника «Ростова» Андрея Ланговича отреагировали на первый вызов игрока в сборную России на товарищеский матч с национальной командой Беларуси.

«Безусловно, мы рады вызову Андрея Ланговича в национальную команду России. Он заслужил это своей кропотливой работой на протяжении долгого времени. Сезон получился неоднозначным, но концовку Андрей провёл уверенно, что и послужило его вызову», — сообщили в агентстве InFootball в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Товарищеский матч сборных Беларуси и России пройдёт 7 июня в Минске (Беларусь). Начало игры — в 20:00 по московскому времени.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.