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Семшов назвал фаворита пары «Урал» — «Акрон» в стыковых матчах за право играть в РПЛ

Семшов назвал фаворита пары «Урал» — «Акрон» в стыковых матчах за право играть в РПЛ
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Бывший игрок сборной России Игорь Семшов высказался о предстоящем противостоянии «Урала» и «Акрона» в стыковых матчах за право выступать в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги. По его мнению, фаворитом, пусть и не явным, является «Урал», так как команда уже имеет опыт игры в РПЛ и более сильный состав с легионерами.

«Тяжело сказать, чем может удивить «Акрон». Последние игры в ФНЛ он проводил не так убедительно, как начало чемпионата и середину. Что касается «Урала», то он фаворит. Небольшой фаворит, потому что участник РПЛ. Скорости другие, опыта больше, плюс количество легионеров. Понятно, что до игры шансы 50 на 50. Но я думаю, что мастеровитых футболистов в «Урале» побольше, хотя опытных футболистов в «Акроне» тоже достаточно. Пугают последние игры «Акрона», сможет ли он раскрепоститься? Хотя на команды из ФНЛ ничего не давит: выйдут — хорошо, не выйдут — ничего страшного. Шансы у «Урала» повыше», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, первый стыковой матч «Урала» и «Акрона» состоится 29 мая. Ответная игра пройдёт 1 июня. Во второй паре «стыков» встретятся «Пари Нижний Новгород» и тульский «Арсенал».

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