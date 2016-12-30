Уолкотт и Гиббз не помогут «Арсеналу» в матче с «Кристал Пэлас»

Защитник Киран Гиббз и нападающий Тео Уолкотт не помогут «Арсеналу» в матче 19-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас». Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер «канониров» Арсен Венгер.
«Я не думаю, что Гиббз будет доступен. У него проблемы с коленом. Не сыграет Уолкотт, у которого проблемы с икроножной мышцей. В то же время возвращается в строй Мустафи. Все остальные футболисты готовы выйти на поле», — цитирует Венгера Mirror.
Матч между «Арсеналом» и «Кристал Пэлас» состоится 1 января. Начало — 19:00 мск.