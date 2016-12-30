Гендиректор «Уфы»: беседа с Орловым сыграла роль в назначении Семака

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал назначение Сергея Семака на пост главного тренера команды. Трудовое соглашение с 40-летним специалистом рассчитано на полтора года.
«Сергей Семак имеет огромный футбольный опыт, ведь достаточно длительное время работал помощником главного тренера. Мы уверены, что сейчас Сергей Богданович готов к самостоятельной работе. Надеемся, что Семак станет одним из ведущих специалистов российского футбола. Мы верим, что с новым главным тренером команда будет прогрессировать.
Помнится, после матча с «Зенитом» у меня состоялся дружеский разговор с Геннадием Сергеевичем Орловым, и речь зашла о главном тренере, потому что уже тогда мы понимали, что Гончаренко покинет «Уфу». И Геннадий Сергеевич намекнул на кандидатуру Семака. Можно сказать, что та беседа сыграла какую-то роль.
Задачи на остаток сезона? Новый рулевой приходит с задачей побеждать в каждом матче. У клуба схожие цели. Что касается усиления, то позиции клуба и нового главного тренера по этому вопросу абсолютно схожи», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.