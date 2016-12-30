Гендиректор «Томи»: сейчас у клуба нет возможности оплатить Пульичу операцию

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселёв прокомментировал информацию некоторых СМИ, согласно которой защитник томской команды Анте Пульич собирается судиться с клубом, если не дождётся от него оплаты операции на крестообразных связках.
«Анте Пульич будет судиться с «Томью»? Это его право. Но я впервые об этом слышу. Игрок находится у нас на контракте, и мы знаем про эту операцию, но сейчас у клуба нет возможности её оплатить. Как появятся деньги, сразу это сделаем», — сказал Киселёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
Пульич провёл в текущем сезоне РФПЛ пять матчей.