«Бока» заплатит £ 43 млн «Шанхай Шэньхуа», если Тевес уйдёт спустя 12 месяцев

Стали известны некоторые детали двухлетнего контракта Карлоса Тевеса, который из «Бока Хуниорс» перешёл в «Шанхай Шэньхуа». Футболист стал самым высокооплачиваемым игроком мира с окладом £ 615 тыс. в неделю.
Как сообщает Goal, в контракт 32-летнего футболиста включён пункт, по которому «Бока Хуниорс» в случае возвращения Тевеса в Южную Америку спустя 12 месяцев, должна будет заплатить «Шанхай Шэньхуа» £ 43 млн в виде компенсации.
Ранее президент Аргентины выразил надежду, что Карлос Тевес вернётся в «Боку» в следующем году.