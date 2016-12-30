Арустамян: Ахмедов переходит в китайский «Шанхай СИПГ» за € 7 млн

Телекомментатор Нобель Арустамян сообщил, что полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов перешёл в китайский клуб «Шанхай СИПГ».
«Игрок «Краснодара» Одил Ахмедов переходит в китайский „Шанхай СИПГ“, клуб Халка, Оскара, Виллаш-Боаша. Сумма трансфера более 7 млн евро», — написал Арустамян в «Твиттере».
Футболист сборной Узбекистана выступал в составе «горожан» с июня 2014 года, когда перешёл из махачкалинского «Анжи». В текущем сезоне Ахмедов провёл в РФПЛ 14 матчей и отметился одной голевой передачей.