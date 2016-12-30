Орлов: загадаю, чтобы в 2017 году я провёл репортаж с новой арены в Петербурге

Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, как он обычно отмечает Новый год и какое желание загадает на 2017 год.
«Новый год я предпочитаю отмечать дома в кругу семьи. Вот и этот собираюсь отметить с женой, дочерью, котом и собакой. Обязательно всем буду дарить подарки, мне больше нравится дарить, чем принимать.
Особенный подарок сделаю коту: я ему приготовил очень красивый колокольчик из Финляндии, чтобы отслеживать его перемещения. Он всегда так тихо убегает, недавно на две недели пропал, мы его нашли в трансформаторной будке. Но теперь у него будет колокольчик с телефоном.
Бывали и необычные праздники. Например, в 1995 году ездили на Тенерифе, тогда было очень популярно проводить праздники оригинально. И вот поехали на Канарские острова и там играли в футбол с представителями правительства Москвы, разными артистами, а Ринат Дасаев проводил мастер-класс. Что бы я загадал на Новый год? Чтобы в 2017 году я провёл репортаж с нового стадиона в Санкт-Петербурге!» — цитирует Орлова Welcome2018.