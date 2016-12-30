В Самаре установили ледяной макет стадиона ЧМ-2018

В этом году традиционный для Самары городок, созданный мастерами из Санкт-Петербурга, состоит из восьми фигур, в числе которых уменьшенные ледовые версии крепости «Шипка», стелы «Ладья», ракеты-носителя «Союз», монумента «Крылья» и стадиона «Самара Арена». В 2018 году 45-тысячный стадион примет шесть матчей мирового первенства, а изображения ракеты-носителя «Союз» и монумента «Крылья» являются частью фирменного стиля Самары как города — организатора турнира.
Впервые на площади имени В.В. Куйбышева будет установлена светодиодная конструкция «Футбольный мяч». Её высота составит более пяти метров.