Источник: Пранделли подал в отставку с поста главного тренера «Валенсии»

Итальянский специалист Чезаре Пранделли подал в отставку с поста главного тренера «Валенсии», сообщает Sport.es со ссылкой на Cadena SER. По данным источника, Пранделли уже ведёт переговоры о расторжении своего контракта с «летучими мышами».
Как сообщает AS, Пранделли подал в отставку после того, как руководство сообщило ему, что у клуба нет денег, чтобы приобрести пятерых игроков, обещанных ему в январе.
59-летний Пранделли проработал с «Валенсией» три месяца. Он возглавил команду в начале октября, подписав контракт, срок которого рассчитан на три года.
В таблице испанского чемпионата «Валенсия» после 15 туров располагается на 17-й строчке. Последнюю победу в Примере команда одержала в середине октября.