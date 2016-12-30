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Источник: Пранделли подал в отставку с поста главного тренера «Валенсии»

30 декабря 2016, пятница. 19:08. Футбол
Итальянский специалист Чезаре Пранделли подал в отставку с поста главного тренера «Валенсии», сообщает Sport.es со ссылкой на Cadena SER. По данным источника, Пранделли уже ведёт переговоры о расторжении своего контракта с «летучими мышами».

Как сообщает AS, Пранделли подал в отставку после того, как руководство сообщило ему, что у клуба нет денег, чтобы приобрести пятерых игроков, обещанных ему в январе.

59-летний Пранделли проработал с «Валенсией» три месяца. Он возглавил команду в начале октября, подписав контракт, срок которого рассчитан на три года.

В таблице испанского чемпионата «Валенсия» после 15 туров располагается на 17-й строчке. Последнюю победу в Примере команда одержала в середине октября.
Источник: Sport.es Сообщить об ошибке
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