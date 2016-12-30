Эллардайс отказал китайскому клубу, чтобы возглавить «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс сообщил, что имел выгодное предложение от китайского клуба, но принял решение остаться в Англии. Специалист был назначен наставником лондонского клуба 23 декабря.
«Было ли у меня предложение из Китая? Да. Я не пошёл. Мог бы согласиться, но принял решение остаться в Англии. Трудно отказываться от таких предложений. Расклад сил в футбольном мире меняется. Китай решил, что хочет стать одной из главных сил и покупает лучших игроков. Время покажет, если эта политика сработает», — цитирует Эллардайса Transfer Market Web.