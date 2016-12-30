Конате и Мане вошли в заявку сборной Сенегала на Кубок Африки

Сборная Сенегала объявила финальную заявку на Кубок африканских наций 2017 года, который пройдёт в Габоне с 14 января по 5 февраля. В список сенегальской сборной из 23 игроков вошёл экс-форвард «Краснодара» Мусса Конате, а также нападающий «Ливерпуля» Садио Мане, сообщает Sky Sports.
Вратари: Диалло, Папе Н'Диайе, Х. Н'Диайе.
Защитники: Гассама, Мбоджи, Туре, Кулибали, Сисс, М'Бенге.
Полузащитники: Гейе, Куйяте, Диаме, Диоп, Папа Алиуне Н'Диайе, Ндойе, Севе.
Нападающие: Мане, Конате, Сов, Диуф, Сарр, Дьедиу, Кейта.