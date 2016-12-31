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Почеттино: Алли стоит £ 50 млн

31 декабря 2016, суббота. 09:38. Футбол
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино выразил мнение, что полузащитник «шпор» Деле Алли стоит £ 50 млн (около € 60 млн).

«Думаю, Алли стоит £ 50 млн, почему бы и нет? Сегодня Деле Алли демонстрирует мастерство и талант, а это трудно найти в Европе среди игроков, которым по 20 лет. Нет сомнений в том, что он есть и будет одним из лучших игроков в Англии в ближайшие 10-12 лет.

АПЛ — жёсткий и лучший в мире турнир. Если вы один из лучших в Англии, вы один из лучших и в Европе. К тому же Алли прибавляет не только на поле, он стал вести себя лучше и в повседневной жизни», — цитирует Почеттино Sky Sports.
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Деле Алли Маурисио Почеттино
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