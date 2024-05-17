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Пименов: не согласен, что в РПЛ чемпионство не выигрывается, а проигрывается

Пименов: не согласен, что в РПЛ чемпионство не выигрывается, а проигрывается
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Бывший нападающий сборной России и «Локомотива» Руслан Пименов поделился мыслями о характере чемпионской гонки в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

— Есть фраза, что чемпионство в РПЛ не выигрывается, а проигрывается. В этом сезоне так и происходит?
— Не очень понимаю это выражение. Мы с «Локомотивом» выиграли чемпионство в 2002 и 2004 годах (смеётся). Не согласен с этим выражением. «Динамо» же набирает очки, выигрывает. Если бы Нгамалё не забил два, то они не были бы на первом месте, — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая идущий следом «Зенит» на два очка, а находящийся на третьем месте «Краснодар» – на три.

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