Пименов: смена тренера в «Краснодаре» — ошибка, с Ивичем доехали бы до чемпионства

Бывший нападающий сборной России и «Локомотива» Руслан Пименов высказался относительно смены тренера в «Краснодаре». Напомним, в середине минувшего марта сербского специалиста Владимира Ивича на этом посту сменил Мурад Мусаев.

— Смена тренера в «Краснодаре» была ошибкой?

— Мы видим, что да. Не в обиду Мусаеву. Ошибка в чём: «Краснодар» играл не так красиво, как в прошлые годы, но мне при Ивиче нравилось, что он давал результат, а команда впервые боролась за чемпионство. С такими ошибками «Зенита» могли доехать до чемпионства, если бы Владимир остался. Но пару осечек — его сразу убрали. Сейчас в «Краснодар» вернулся красивый футбол, но команда теперь на третьем месте», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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