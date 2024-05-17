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Егор Титов: в «Спартаке» нет креативности, это главная беда команды

Егор Титов: в «Спартаке» нет креативности, это главная беда команды
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Бывший атакующий полузащитник «Спартака» Егор Титов назвал главную игровую проблему нынешнего состава красно-белых.

«В «Спартаке» нет футболиста, который играл бы на моей позиции. Самая главная беда «Спартака» — нет креативности. Есть быстрая атака, получается убегать и забивать. Огромная проблема — нехватка креативности, потому что мы говорим про «Спартак». Красно-белые всегда славились техникой, умными действиями на поле, стеночками и забеганиями», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Напомним, Титов выступал за взрослую команду «Спартака» с 1995 по 2008 год. За этот период он принял участие в 444 матчах во всех турнирах, в которых отметился 105 голами и 85 результативными передачами.

После 28 туров нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги красно-белые набрали 46 очков и занимают пятое место. В следующем туре «Спартак» сыграет с казанским «Рубином». Встреча состоится 19 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:15 по московскому времени.

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