В «Боруссии» Д сообщили, что не продлят контракты с Мариусом Вольфом и Матеу Мореем

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель сообщил, что клуб расстанется по окончании нынешнего сезона с крайними защитниками команды Мариусом Вольфом и Матеу Мореем. Контракты с обоими футболистами истекают этим летом.

«Мы обсудили всё после того, как наш бюджет на следующий сезон прояснился. Мы сообщили Вольфу и Морею, что не заинтересованы в том, чтобы продлевать контракты с ними», — приводит слова Келя Sky Sports Germany.

28-летний Мариус Вольф выступает за дортмундцев с лета 2021 года. С тех пор он провёл в составе «Боруссии» 120 матчей, в которых забил пять мячей и отдал шесть результативных передач. 24-летний Матеу Морей перешёл в ряды дортмундцев из состава «Барселоны» летом 2019 года. Он успел за это время отыграть за «Боруссию» 32 матча, отметившись в них четырьмя результативными передачами.