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Гранат: назначение Станковича — хорошо для «Спартака», он авторитетный бывший футболист

Гранат: назначение Станковича — хорошо для «Спартака», он авторитетный бывший футболист
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Бывший футболист Владимир Гранат оценил назначение Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

«Для меня назначение Станковича в «Спартак» стало неожиданным, потому что разговоров о нём не было, а тут звезда мирового футбола. В тренерском активе у него есть достижения, поэтому это очень круто. Конечно, назначение Станковича — это хорошо для «Спартака». А самое главное, что он является авторитетным бывшим футболистом.

У нас с сербами плюс-минус одинаковый менталитет, поэтому в этом плане сербским тренерам попроще в России. Они больше понимают и знают русских. Наверное, в этом есть какой-то залог успеха сербских тренеров», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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