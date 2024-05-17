Гранат: назначение Станковича — хорошо для «Спартака», он авторитетный бывший футболист

Бывший футболист Владимир Гранат оценил назначение Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

«Для меня назначение Станковича в «Спартак» стало неожиданным, потому что разговоров о нём не было, а тут звезда мирового футбола. В тренерском активе у него есть достижения, поэтому это очень круто. Конечно, назначение Станковича — это хорошо для «Спартака». А самое главное, что он является авторитетным бывшим футболистом.

У нас с сербами плюс-минус одинаковый менталитет, поэтому в этом плане сербским тренерам попроще в России. Они больше понимают и знают русских. Наверное, в этом есть какой-то залог успеха сербских тренеров», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.